Morte intossicate, lacrime e palloncini per l'addio a madre e figlia

CAMPOBASSO, 10 GEN - Palloncini bianchi e rossi e la canzone Forever Young hanno accompagnato l'uscita dei feretri di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, mamma e figlia morte per una sospetta intossicazione alimentare, al termine dei funerali a Pietracatella. Sul sagrato della chiesa decine di ragazze e ragazzi in lacrime, alcuni di loro hanno a lungo abbracciato la bara della loro compagna. "Saretta, con il tuo sorriso perfetto vivi ancora in noi - hanno scritto in un manifesto i compagni del Liceo Classico - non solo nei ricordi ma nel cuore".

CAMPOBASSO

