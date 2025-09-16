Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morte in incidente in Tanzania 4 suore, una italiana

Nuns attend a meeting with Pope Francis, at the Discalced Carmelite Nuns monastery in Antananarivo, Madagascar, 07 September 2019. Pope Francis will visit Mozambique, Madagascar, Mauritius on his three-nation trip to Africa, from 04 to 10 September 2019. ANSA/LUCA ZENNARO
Nuns attend a meeting with Pope Francis, at the Discalced Carmelite Nuns monastery in Antananarivo, Madagascar, 07 September 2019. Pope Francis will visit Mozambique, Madagascar, Mauritius on his three-nation trip to Africa, from 04 to 10 September 2019. ANSA/LUCA ZENNARO
AA

ROMA, 16 SET - Grave incidente in Tanzania: hanno perso la vita quattro suore missionarie tra le quali una italiana. Ieri sera, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini, e l'autista del mezzo, di nome Bonifasi. Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante. Un'ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Lo riferisce la diocesi di Porto Santa Rufina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario