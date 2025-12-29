Giornale di Brescia
Morte di un pensionato a Milano, si indaga su cause del decesso

MILANO, 29 DIC - La squadra Mobile della Questura di Milano sta effettuando approfondimenti in merito alla morte di un pensionato di 72 anni che risale alla notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi per capire se si sia trattato o meno di un omicidio. L'uomo, qualche giorno prima, aveva denunciato la moglie per i continui litigi e discussioni violente al punto da far intervenire anche le forze dell'ordine. A chiamare il 112, poco prima dell'alba di sabato, è stata la stessa moglie, una donna originaria della Polonia. L'uomo sarebbe stato trovato senza vita sul divano con segni sul collo e sul petto. Ma sarà l'autopsia, disposta dal pm di turno Laura Biliotti, a dare chiarimenti sulle cause del decesso.

MILANO

