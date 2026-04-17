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Morte di neonati prematuri a Bolzano, disposto l'incidente probatorio

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BOLZANO, 17 APR - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano ha accolto la richiesta degli indagati, e disposto l'incidente probatorio per ricostruire le cause che hanno portato alla morte di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Maurizio. L'udienza è in programma il 4 maggio. I neonati erano morti, rispettivamente, il 12 e 13 agosto 2025 a causa di un'infezione da Serratia marcescens: da allora, le famiglie attendono il nullaosta per la sepoltura. Otto persone, tra medici e dipendenti dell'Azienda sanitaria altoatesina, sono indagate per omicidio colposo.

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