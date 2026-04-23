Morte avvelenate: sentiti compagni e amici delle sorelle Di Vita

- CAMPOBASSO, 23 APR - Proseguono anche in queste ore in Questura a Campobasso gli interrogatori delle persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul sospetto duplice omicidio per avvelenamento di mamma e figlia a Pietracatella. Tra ieri e oggi l'attenzione degli investigatori si è concentrata su compagni di classe e amici di Sara e Alice Di Vita. Sono diversi i coetanei delle due ragazze sentiti dalla Squadra Mobile. Si tratta in alcuni casi di alunni del Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso, la scuola frequentata dalle due ragazze.