Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morte avvelenate: sentiti compagni e amici delle sorelle Di Vita

AA

- CAMPOBASSO, 23 APR - Proseguono anche in queste ore in Questura a Campobasso gli interrogatori delle persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul sospetto duplice omicidio per avvelenamento di mamma e figlia a Pietracatella. Tra ieri e oggi l'attenzione degli investigatori si è concentrata su compagni di classe e amici di Sara e Alice Di Vita. Sono diversi i coetanei delle due ragazze sentiti dalla Squadra Mobile. Si tratta in alcuni casi di alunni del Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso, la scuola frequentata dalle due ragazze.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Morte avvelenate

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario