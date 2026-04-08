Morte avvelenate, padre e figlia interrogati in questura a Campobasso

CAMPOBASSO, 08 APR - E' in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l'interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice. Vengono sentiti dalla Squadra Mobile nell'ambito dell'inchiesta sulla morte delle loro familiari, la quindicenne Sara Di Vita e sua madre Antonella di Ielsi. Sono stati fatti entrare da un'entrata secondaria della Questura per evitare telecamere e giornalisti che stazionano davanti al cancello principale di via Tiberio. Già ieri e la settimana scorsa gli investigatori hanno sentito almeno una ventina di persone tra parenti e amici di madre e figlia, morte dopo Natale a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Secondo l'ipotesi della Procura le due donne potrebbero essere state avvelenate con la ricina nel dicembre scorso nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso.