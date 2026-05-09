Morte avvelenate, oggi nuovi interrogatori in Questura a Campobasso

CAMPOBASSO, 09 MAG - Anche nel fine settimana non si fermano gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Nuovi testimoni saranno sentiti dalla Squadra Mobile di Campobasso nel pomeriggio mentre Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, stando a quanto si apprende da fonti investigative, dovrebbe essere riconvocata in Questura la prossima settimana. Servirà ancora qualche giorno anche prima che venga programmato un nuovo sopralluogo nella casa, mentre si attendono i dati contenuti nei telefoni che sono stati sequestrati.