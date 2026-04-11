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Morte avvelenate: in corso nuovi interrogatori in questura

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CAMPOBASSO, 11 APR - Non si fermano nemmeno nel fine settimana gli interrogatori della Squadra Mobile di Campobasso guidata da Marco Graziano nell'ambito dell'inchiesta sulle morti di Pietracatella. Anche oggi in questura vengono sentiti parenti e conoscenti delle due donne, mamma e figlia, decedute dopo Natale per un sospetto di avvelenamento. Complessivamente in una settimana gli investigatori hanno sentito una trentina di persone.

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