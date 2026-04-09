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Morte avvelenate: il papà, 'ho la coscienza a posto'

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CAMPOBASSO, 09 APR - "Aspettiamo che l'autorità giudiziaria ci faccia una comunicazione ufficiale, posso solo dire che l'ultima volta che ho parlato con Di Vita lui era molto addolorato per la tragedia avvenuta, ma allo stesso tempo sereno e tranquillo. Mi ha solo detto di essere a posto con la sua coscienza". E' quanto afferma l'avvocato Arturo Messere, legale di Gianni Di Vita, in merito alle indagini sulle due donne, mamma e figlia, morte dopo Natale in Molise. Sul caso di Pietracatella è in corso una inchiesta per duplice omicidio premeditato.

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