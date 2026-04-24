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Morte avvelenate: arrivati risultati su Gianni Di Vita, negativo alla ricina

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- CAMPOBASSO, 24 APR - Le analisi sul sangue di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara e Antonella Di Ielsi - le due donne morte nei giorni di Natale a Pietracatella per "grave intossicazione da ricina" - hanno accertato in modo definitivo che è negativo alla ricina. È quanto si apprende da fonti investigative che hanno così confermato quanto era già emerso nelle settimane passate.

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