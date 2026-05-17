Morta subacquea all'Elba, ipotesi malore in immersione

- PORTO AZZURRO (LIVORNO), 17 MAG - Accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio del 16 maggio nelle acque di Porto Azzurro (Livorno) dove si trovava in vacanza. Secondo una prima ricostruzione la turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione, con un gruppo di altri sub, organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai compagni di immersione e da chi si trovava sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte del 118, arrivato su automedica, non è stato possibile salvarla e al medico non è rimasto che constatare il decesso.