Morta ragazza di 23 anni annegata nel lago di Como

MILANO, 08 DIC - È stata recuperata nel lago di Como priva di vita la ragazza di 23 anni dispersa da ieri pomeriggio a Tremezzina, dopo che erano stati trovati alcuni suoi effetti personali su un pontile. Le ricerche, subito attivate dai carabinieri e che hanno coinvolto anche la Guardia Costiera e i Vigili del fuoco di Dongo, si sono concluse quando i sommozzatori dei Vigili del fuoco arrivati da Torino hanno recuperato il corpo su un fondale di circa 12 metri di profondità. Presenti sul posto anche gli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso, di cui sono ancora ignote le cause.