Morta Maria Rita Parsi, venerdì la camera ardente e sabato i funerali a Roma

ROMA, 04 FEB - Per ragioni organizzative, la camera ardente allestita per l'ultimo saluto a Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini, morta il 2 febbraio all'età di 78 anni, sarà aperta esclusivamente venerdì 6 febbraio dalle 16 alle 22 nella chiesa di San Salvatore in Lauro, a differenza di quanto precedentemente annunciato. I funerali, invece, restano fissati per sabato 7 febbraio, alle 11, sempre a San Salvatore in Lauro. Lo annunciano Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani, intimi amici di Parsi.