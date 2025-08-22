Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morta la donna soccorsa dopo un malore nel lago d'Iseo

++ Si tuffa e annega nel lago Sinizzo, morto 21enne ++
++ Si tuffa e annega nel lago Sinizzo, morto 21enne ++
AA

BRESCIA, 22 AGO - È morta la donna che era stata soccorsa nelle acque del lago d'Iseo dopo un improvviso malore. Si stava allenando in vista della tradizionale traversata prevista il 31 agosto, lungo il percorso tra Predore e Iseo. L'atleta amatoriale si è sentita male poco distante dal lungolago di Iseo: un'imbarcazione l'ha riportata a riva, mentre alcuni presenti hanno tentato di rianimarla. Successivamente è intervenuto l'elisoccorso, che l'ha trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove la paziente è deceduta alcune ore dopo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRESCIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario