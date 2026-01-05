Morta in vacanza alle Canarie, la madre: 'voglio sapere perché'

REGGELLO (FIRENZE), 05 GEN - "Mia figlia non aveva patologie, voglio sapere perché è morta. Sto aspettando l'esito dell'autopsia, poi aspetto lei, che la riportino in Italia". Lo dice Lucia Brogi, la madre dell'italiana di 47 anni, Letizia Ciampi, morta in vacanza alle Canarie dopo che per due volte - così i racconti - era stata rimandata indietro dai medici del pronto soccorso cui si era rivolta per malori al torace e difficoltà a respirare. E' stata trovata morta in un alloggio per turisti a Fuerteventura. Era l'unica figlia. "Doveva stare via cinque giorni, ci sentivamo sempre per videochiamata, l'ultima è stata il 31 dicembre, poi non l'ho più sentita ed ho intuito che c'era qualcosa di brutto - racconta ancora la madre - Ora vogliamo sapere perché. Dal Consolato mi dicono che ci vorrà tempo, sono cose per cui ci vuole il tempo che serve". "Faceva tanti viaggi, era abituata - continua - Era sana, non prendeva farmaci, aveva avuto un intervento l'anno scorso ma andato bene e senza conseguenze. In famiglia non ci risulta che avesse qualche patologia". L'ultimo saluto con la figlia è stato a Natale. "Letizia abitava a Rosano, vicino a Firenze - conclude Lucia Brogi - è venuta a trovarmi, ci siamo fatte gli auguri, ero abituata ai suoi viaggi, sapevo che sarebbe andata in quelle isole dove stava bene per il clima mite, per il caldo mentre qui è inverno. E' successo tutto all'improvviso".