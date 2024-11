Morta dopo 24 ore 17enne investita davanti a scuola a Cagliari

CAGLIARI, 24 NOV - Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale davanti a scuola: è morta all'ospedale Brotzu di Cagliari Beatrice Loi, 17 anni, la studentessa investita ieri mattina mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in viale Colombo, per andare al Liceo Scientifico "Alberti". La giovane era stata portata in ospedale subito dopo l'incidente, ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Era ricoverata in Rianimazione con la prognosi riservata. Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Al volante dell'auto, un Fiat Panda, che ha investito la studentessa c'era un pensionato di 82 anni. All'automobilista è stata ritirata la patente. Ora rischia l'accusa di omicidio stradale.