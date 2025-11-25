Morta Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino

SCANDICCI (FIRENZE), 25 NOV - Si è spenta a 74 anni Bruna Pinasco, moglie del celebre fumettista Sergio Staino, scomparso due anni fa, 'Bibi', come la chiamava il marito nelle sue vignette, in cui la ritraeva accanto a Bobo e ai loro figli Ilaria e Michele. Ne dà notizia il Comune di Scandicci (Firenze), insieme alla famiglia. La camera ardente sarà allestita nei locali del Castello dell'Acciaiolo, a Scandicci. Bruna, grande amore di Sergio Staino, ne è stata musa nelle vignette e nella vita, e anche i suoi occhi, per lui che viveva nella quasi completa cecità, sempre al suo fianco. Cordoglio della sindaca Claudia Sereni "per la perdita di una donna speciale. Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio. Aveva una straordinaria capacità di tenere insieme cose e persone, dall'attività di Sergio a quell'incredibile rete di amicizie che nella storia di questa coppia straordinaria ha saputo fare la differenza". 'Bibi', ricorda ancora, "occupava un posto unico ed essenziale nelle vignette di Sergio, che non ha mai nascosto il grande amore per questa donna eccezionale, portatrice anche di un'altra cultura - quella peruviana - che arricchiva il modo in cui sapeva vivere e tenere unita la famiglia. La sua scomparsa ci lascia un dolore profondo e una responsabilità ancora più grande nel custodire la memoria di due figure inscindibili. A soli due anni dalla morte di Sergio, oggi salutiamo anche lei". "Farò di tutto affinché la sua figura possa essere valorizzata - aggiunge Sereni -, perché la sua storia non è mai stata raccontata pubblicamente, anche per dare dignità al ruolo delle donne nella vita culturale del nostro Paese. Porteremo avanti gli impegni presi anche insieme alla Regione e alle altre istituzioni per valorizzare l'eredità culturale e artistica che questa grande coppia di 'scandiccesi' ci ha lasciato".