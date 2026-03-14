Morta Amelia Casadei, fu parlamentare e consigliera veneta Dc

VENEZIA, 14 MAR - È morta a 96 anni Amelia Casadei, parlamentare e consigliera regionale del Veneto negli anni '80 per la Democrazia Cristiana. Lo rende noto oggi il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. Amelia Casadei maturò il proprio impegno civile nel territorio padovano, tra Padova e Ponte San Nicolò, in un Veneto che negli anni Cinquanta era ancora prevalentemente rurale ma lanciato verso le profonde trasformazioni economiche e sociali della piccola industrializzazione diffusa. Negli anni giovanili fu attiva nell'Azione Cattolica e nel Movimento Lavoratori, occupandosi in particolare dei temi sociali e del lavoro. Il primo incarico istituzionale arrivò nei primi anni Sessanta con l'elezione nel Consiglio comunale di Ponte San Nicolò (Padova) nella Dc. Nel 1976 fu candidata e venne eletta alla Camera dei Deputati nella VII legislatura. "Casadei fu testimone diretta - ricorda Zaia - di quella stagione politica e visse con grande partecipazione i giorni tragici del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. Conosceva direttamente Moro e ricordava quanto l'avesse colpita la sua straordinaria capacità di analisi della realtà politica e sociale del Paese". Negli anni Ottanta Amelia Casadei diventò la prima donna a ricoprire la carica di segretaria nazionale dell'Azione Cattolica. Nel 1985 fu eletta consigliera regionale del Veneto fino al 1990, nella IV legislatura, ricoprendo anche il ruolo di consigliera segretaria dell'Ufficio di Presidenza. "Con la scomparsa dell'onorevole Amelia Casadei - conclude Zaia - il Veneto perde una donna delle istituzioni che ha interpretato la politica con rigore morale, spirito di servizio e profondo senso dello Stato. La sua vicenda personale e pubblica attraversa alcune delle stagioni più complesse della nostra Repubblica e racconta una generazione che ha vissuto l'impegno politico come responsabilità verso la comunità. È una donna che ha dato molto al nostro Veneto, la ricorderemo".