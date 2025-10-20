Morta a Bolzano una delle nonnine d'Italia, aveva 111 anni

BOLZANO, 20 OTT - E' morta a Bolzano all'età di 111 anni Giuseppina 'Pina' Zecchini, una nella nonnine d'Italia. Nella classifica delle persone più longeve viventi occupava l'ottava posizione. Nata a Verona nel 1914, a 14 anni si trasferì a Bolzano. Nel 1959, all'età di 45 anni, rimase vedova con tre bambini da crescere. "Nostra madre andava a fare i lavori in casa e ci ha mantenuto così", ricordavano tempo fa i figli. Pina dal 2014 era ospite della casa di riposo Don Bosco a Bolzano. Nel 2020 sopravvisse al Covid. Lo scorso giugno aveva festeggiato il suo 111/o compleanno in presenza del sindaco Claudio Corrarati.