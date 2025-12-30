Giornale di Brescia
Morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh favorita alle prossime elezioni

DACCA, 30 DIC - E' morta a 80 anni Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh ampiamente attesa come vincitrice delle elezioni parlamentari previste a febbraio. Lo ha annunciato il Partito nazionalista del Bangladesh (Bjd), da lei guidato dal 1984. "La presidente del Bjd ed ex premier, la leader nazionale Khaleda Zia, è mancata stamattina subito dopo la preghiera del Fajr", ha dichiarato il partito in un comunicato. Suo figlio Tarique Rahman, presidente ad interim del Bjd, è tornato in Bangladesh il 25 dicembre dopo 17 anni di esilio autoimposto nel Regno Unito ed è ampiamente considerato un probabile candidato alla carica di primo ministro del Paese asiatico.

