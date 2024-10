Morta a 14 anni per shock anafilattico, aperta inchiesta

Dalle nocciole turche alle arachidi dalla Cina inquinate da aflatossine cancerogene fino alle spezie dall'India, come il peperoncino contaminato da pesticidi oltre i limiti o con problemi da infezioni microbiologiche: questi i cibi sul podio dei prodotti alimentari più a rischio per la salute. E' quanto emerge dal dossier Coldiretti su "La classifica dei cibi più pericolosi" presentato al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio ed elaborato sulla base del Rapporto del Ministero della Salute sul sistema di allerta europeo per rischi alimentari. Il 15 ottobre 2016. ANSA/ COLDIRETTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++