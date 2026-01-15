Morì bruciato a Roma, aperto fascicolo per omicidio

ROMA, 15 GEN - È stato aperto dalla Procura di Roma un fascicolo per omicidio per la morte dell'uomo trivato, la sera del 24 febbraio 2024, completamente avvolto dalle fiamme in zona Trigoria, poco distante dall'ingresso del Campus Biomedico. Al momento si procede contro ignoti. Inizialmente si ipotizzò il suicidio ma, a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Pomezia, pare che poco prima di essere avvolto dalle fiamme non fosse solo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'uomo che era con lui e stabilire eventuali responsabilità.