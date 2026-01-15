Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morì bruciato a Roma, aperto fascicolo per omicidio

AA

ROMA, 15 GEN - È stato aperto dalla Procura di Roma un fascicolo per omicidio per la morte dell'uomo trivato, la sera del 24 febbraio 2024, completamente avvolto dalle fiamme in zona Trigoria, poco distante dall'ingresso del Campus Biomedico. Al momento si procede contro ignoti. Inizialmente si ipotizzò il suicidio ma, a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Pomezia, pare che poco prima di essere avvolto dalle fiamme non fosse solo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'uomo che era con lui e stabilire eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario