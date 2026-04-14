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Morì bloccato a terra, assolti due vigilantes a Milano

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MILANO, 14 APR - Sono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo mentre era "in evidente stato di alterazione". Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano. Sala, secondo il pm Alessandro Gobbis che aveva chiesto condanne fino a 6 anni, morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche "trattenuto" a terra con un ginocchio sulla sua schiena "per 4 minuti" e colpito con due pugni, in particolare da uno dei due imputati. I due sono stati ritenuti "non punibili" per la scriminante dell'adempimento del dovere.

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