Morì a bordo dell'ambulanza che si schiantò, due condanne a Bologna

BOLOGNA, 18 MAR - Il 13 dicembre 2023 Monica Amidei, 57 anni, morì mentre si trovava a bordo di un'ambulanza che finì fuori strada a Gavaseto di San Pietro in Casale, nel Bolognese, andando a schiantarsi contro un palo. La donna, in quel momento, era sul mezzo di soccorso come caregiver della figlia 20enne, trasportata su una barella. Le verifiche svolte hanno accertato come la vittima sia stata colpita proprio dallo scivolamento, a causa dello schianto, della barella, non assicurata correttamente. Il processo, davanti alla Gup Maria Cristina Sarli, si è concluso con un patteggiamento ad un anno, un mese e dieci giorni per l'autista dell'ambulanza, difeso dall'avvocato Alessandro Veronesi e con una condanna a due anni in abbreviato per un'infermiera della Croce Rossa, difesa dall'avvocato Manrico Bonetti, entrambe con la sospensione condizionale della pena. L'accusa era cooperazione colposa in omicidio stradale: lui era accusato per l'incidente, lei per non aver fissato correttamente la barella e la paziente. Disposta anche una provvisionale di 50mila euro per le parti civili, rappresentate dagli avvocati Lamberto Carraro e Daniela Bellettini.