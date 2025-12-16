Giornale di Brescia
Moretti, 'su di me un voto politico, continuerò a testa alta'

BRUXELLES, 16 DIC - "Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali". Lo afferma all'ANSA l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti dopo la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse", sottolinea, ringraziando il suo gruppo e "i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno". "Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta", aggiunge.

