Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morbillo in Messico, due mesi per salvare la certificazione

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 20 GEN - Il Messico ha ottenuto una proroga di due mesi dall'Organizzazione Panamericana della Sanità per contenere la grave epidemia di morbillo ed evitare la revoca della certificazione di Paese libero dalla malattia. Lo ha annunciato il ministro della Salute, David Kershenobich, confermando che la verifica decisiva avverrà il 13 aprile 2026. Mentre il Canada ha già perso questo status, Messico e Stati Uniti corrono ai ripari per controllare i contagi. Data l'estrema contagiosità del virus, superiore a quella del Covid, le autorità messicane hanno introdotto una "dose zero" d'emergenza nella campagna vaccinale per i neonati dai 6 agli 11 mesi, anticipando il calendario standard. Sono disponibili oltre 23 milioni di vaccini per coprire anche i bambini fino ai 9 anni e i lavoratori a rischio. La priorità, ha spiegato il ministro, è spegnere i focolai attivi, particolarmente critici negli stati di Jalisco e Chiapas (mentre Chihuahua risulta sotto controllo), e raggiungere rapidamente il 95% di copertura vaccinale per garantire la sicurezza sanitaria anche in vista della Coppa del Mondo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario