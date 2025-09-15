Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Moraes dà 24 ore alla polizia per spiegare ritardo di Bolsonaro

epa12377405 Brazilian former President Jair Bolsonaro leaves the DF Star Hospital in Brasilia, Brazil, 14 September 2025. Bolsonaro returned to house arrest at his residence in Brasilia hours after being admitted to a private hospital for surgery. The former head of state was sentenced by the Supreme Court to 27 years and three months in prison for conspiring against the democratic order following his defeat in the 2022 elections against current President Luiz Inacio Lula da Silva. EPA/ANDRE BORGES
epa12377405 Brazilian former President Jair Bolsonaro leaves the DF Star Hospital in Brasilia, Brazil, 14 September 2025. Bolsonaro returned to house arrest at his residence in Brasilia hours after being admitted to a private hospital for surgery. The former head of state was sentenced by the Supreme Court to 27 years and three months in prison for conspiring against the democratic order following his defeat in the 2022 elections against current President Luiz Inacio Lula da Silva. EPA/ANDRE BORGES
AA

BRASILIA, 15 SET - Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato alla Polizia penale di Brasilia di spiegare entro 24 ore il motivo del ritardo nel trasporto ai domiciliari dell'ex presidente Jair Bolsonaro dopo la sua dimissione dall'ospedale Df Star della capitale brasiliana avvenuta ieri. Lo rende noto il sito all news Metrópoles. Per accertare eventuali irregolarità, Moraes ha ordinato che le autorità forniscano un rapporto dettagliato sulla scorta, con informazioni sul veicolo utilizzato, sugli agenti coinvolti e sulla ragione per cui il ritorno non è avvenuto immediatamente dopo il via libera medico. Bolsonaro, ricoverato dalle 8 del mattino per la rimozione di lesioni cutanee, ha lasciato l'ospedale alle 14 raggiungendo la sua residenza — dove è ai domiciliari — alle 14:25, nella prima uscita dopo la sua condanna a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato golpe decisa l'11 settembre dalla Prima sezione della Corte suprema. Accompagnavano l'ex presidente anche due dei suoi figli, Carlos e Jair Renan Bolsonaro, oltre alla polizia e al personale di sicurezza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRASILIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario