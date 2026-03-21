Moraes chiede parere alla Procura su eventuali domiciliari per Bolsonaro

BRASILIA, 20 MAR - Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha chiesto alla Procura generale di esprimersi sulla richiesta di arresti domiciliari umanitari per l'ex presidente Jair Bolsonaro. Lo riferiscono i principali media locali, precisando che la domanda è stata presentata dalla difesa alla luce delle condizioni di salute dell'ex capo di Stato, attualmente ricoverato a Brasilia. Nel provvedimento Moraes ha disposto anche l'invio, entro 48 ore, della cartella clinica aggiornata da parte dell'ospedale DF Star, dove Bolsonaro è ricoverato dal 13 marzo scorso dopo un malore in carcere. I medici hanno diagnosticato una broncopolmonite batterica bilaterale causata da aspirazione. Secondo i referti, le condizioni risultano ora stabili e in miglioramento, dopo una fase iniziale grave caratterizzata da batteriemia e da un forte calo della saturazione di ossigeno. Il parere della Procura sarà determinante per l'eventuale concessione dei domiciliari.