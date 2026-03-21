Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Moraes chiede parere alla Procura su eventuali domiciliari per Bolsonaro

AA

BRASILIA, 20 MAR - Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha chiesto alla Procura generale di esprimersi sulla richiesta di arresti domiciliari umanitari per l'ex presidente Jair Bolsonaro. Lo riferiscono i principali media locali, precisando che la domanda è stata presentata dalla difesa alla luce delle condizioni di salute dell'ex capo di Stato, attualmente ricoverato a Brasilia. Nel provvedimento Moraes ha disposto anche l'invio, entro 48 ore, della cartella clinica aggiornata da parte dell'ospedale DF Star, dove Bolsonaro è ricoverato dal 13 marzo scorso dopo un malore in carcere. I medici hanno diagnosticato una broncopolmonite batterica bilaterale causata da aspirazione. Secondo i referti, le condizioni risultano ora stabili e in miglioramento, dopo una fase iniziale grave caratterizzata da batteriemia e da un forte calo della saturazione di ossigeno. Il parere della Procura sarà determinante per l'eventuale concessione dei domiciliari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRASILIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario