Monsignor Soddu nominato arcivescovo metropolita di Sassari

PERUGIA, 21 FEB - Il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, Francesco Antonio Soddu, lascia il suo incarico, assunto il 29 ottobre del 2021, per assumere quello di arcivescovo metropolita di Sassari. L'annuncio è stato dato in cattedrale, questa mattina, dal vicario monsignor Salvatore Ferdinandi. Monsignor Soddu - ha spiegato lui stesso - prenderà possesso della nuova sede la settimana successiva quella di Pasqua. "Questa scelta del Santo Padre mi riempie di meraviglia e di stupore - ha detto monsignor Soddu - e io non ho mai disobbedito ai miei superiori. Fino ad ora, questo mi rafforza e mi conforta, il Signore mi è stato sempre vicino e credo che continuerà a benedirmi nella sede che mi ha generato e nella quale, ora, vengo mandato come padre e pastore. Un rimpianto bello e caro, doveroso, per la diocesi di Terni, Narni e Amelia che mi ha generato come pastore. Mi ha fatto fare questo bel 'rodaggio' di quattro anni che resterà sempre nel mio cuore, come questa grande famiglia che oggi ho potuto abbracciare". A Terni monsignor Salvatore Ferdinandi sarà amministratore apostolico. Per l'annuncio di oggi monsignor Soddu aveva convocato in mattinata nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Terni il clero, diaconi, religiosi e religiose, membri del consiglio pastorale diocesano, di movimenti e associazioni diocesane, istituzioni e fedeli laici.