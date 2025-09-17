Giornale di Brescia
Mons. Baturi (Cei) su legge Sardegna, 'la vita va tutelata'

L'arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei, monsignor Giuseppe Baturi. ANSA/ FABRIZIO FOIS
AA

ROMA, 17 SET - Il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, esprime "rammarico" per l'approvazione del testo di legge in Sardegna sul suicidio medicalmente assistito. "Come ricordato dalla Presidenza della Cei, 'sulla vita non ci possono essere polarizzazioni o giochi al ribasso': l'auspicio - dice Baturi ricordando la posizione dei vescovi italiani - è che 'nell'attuale assetto giuridico-normativo si giunga, a livello nazionale, a interventi che tutelino nel miglior modo possibile la vita, favoriscano l'accompagnamento e la cura nella malattia, sostengano le famiglie nelle situazioni di sofferenza". "Più che agevolare la morte e creare condizioni per cui la si scelga, dunque, c'è bisogno di garantire cure anche quando non c'è guarigione, di non abbandonare nessuno, di assicurare cure palliative in modo uniforme ed efficace". "La Chiesa continua a fare la propria parte, ribadendo, con le parole e con azioni di prossimità, la dignità di ogni essere umano, a prescindere dall'efficienza e dall'età. La volontà e il fermo desiderio di stare accanto alle persone che soffrono. Non dobbiamo smarrire il senso dell'umanità!", conclude mons. Baturi.

ROMA

