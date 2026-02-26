Monossido di carbonio in un appartamento, un morto e un intossicato

PADOVA, 26 FEB - Una persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, la squadra ha rilevato la presenza del monossido di carbonio nei locali, prestando immediata assistenza ai due uomini presenti . Per uno di loro non c'è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale.