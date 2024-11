Monossido di carbonio da caldaia, 4 intossicati nel Fiorentino

CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 19 NOV - Quattro persone sono rimaste intossicate questa mattina dal monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia di un appartamento a Campi Bisenzio (Firenze). I vigili del fuoco sono intervenuti di supporto al personale sanitario attorno alle 10.40 in via di Vingone ed hanno effettuato la misurazione all'interno dell'edificio. Due le persone soccorse nell'appartamento, tuttavia dai controlli dei pompieri nel vano scale e nell'alloggio al piano superiore è risultata presente un'alta concentrazione di gas, così una coppia di anziani è stata accompagnata in strada e poi trasportata all'ospedale di Careggi per controlli. Al termine dei rilievi, i vigili del fuoco, su disposizione del magistrato, hanno posto sotto sequestro la caldaia.