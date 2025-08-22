Monopattino si scontra con un'auto a Cecina, grave un 30enne

CECINA (LIVORNO), 22 AGO - Grave un 30enne sul monopattino che si è scontrato con un'autovettura a Cecina (Livorno), in un incidente stradale avvenuto in frazione Palazzaccio nel pomeriggio. Il 118 ha disposto il trasferimento del 30enne con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa per più traumi, fra cui un trauma cranico commotivo. La conducente dell'auto, una donna di 43 anni, è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale di Cecina per accertamenti. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.