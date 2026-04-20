Mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'

WASHINGTON, 20 APR - Nelle ultime settimane, mentre le critiche nei confronti di Donald Trump da parte dei suoi stessi sostenitori hanno raggiunto il culmine per la guerra contro l'Iran, nel mondo Maga ha preso piede una nuova teoria del complotto. Alcuni dei suoi più fervidi supporter sostengono, infatti che il tycoon abbia inscenato il tentato assassinio avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel 2024, e che stia ora stia cercando di insabbiare la vicenda come ha fatto con i files su Jeffrey Epstein. "Credo che fosse tutta una farsa", ha affermato uno dei più forti sostenitori di Trump, Tim Dillon, nel suo programma lo scorso fine settimana. Dillon ha perfino suggerito che il presidente americano dovrebbe ammettere di aver organizzato l'attentato "per mostrare agli americani quanto fosse importante votare per lui e fin dove fosse disposto a spingersi per loro". Alcune di queste tesi hanno iniziato a circolare già mesi fa. A novembre, l'ex commentatore di Fox News Tucker Carlson ha iniziato ad insinuare che l'Fbi fosse in qualche modo coinvolto nell'insabbiamento della sparatoria, sostenendo su X che "il Bureau ha mentito" su alcuni dettagli. Ma nelle ultime settimane, con il tycoon sempre più solo, la teoria si sta sempre più diffondendo sui social e i podcast di destra.