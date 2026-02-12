Giornale di Brescia
Mondo di Mezzo, prescritte accuse per Buzzi, assolto D'Ausilio

ROMA, 12 FEB - I giudici della prima sezione penale di Roma hanno dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per Salvatore Buzzi, in uno dei filoni nati dalla maxi inchiesta Mondo di Mezzo e che vedeva imputate una ventina di persone. Per il "ras delle cooperative" riqualificata l'accusa di corruzione propria in corruzione per la messa a disposizione della funzione, esclusa anche l'aggravante mafiosa. Il tribunale ha assolto con formula piena, " per non avere commesso il fatto", anche l'ex capogruppo del Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio. Cadute le accuse anche per l'ex dg di Ama, municipalizzata dei rifiuti, Giovanni Fiscon. Nel procedimento si era costituita parte civile l'amministrazione comunale capitolina. I difensori di Buzzi (attualmente detenuto), gli avvocati Pier Gerardo Santoro e Alessandro Diddi, affermano che il tribunale "ha definitivamente messo una pietra sulla contestazione dell'aggravante mafiosa nella pubblica amministrazione nel procedimento Mondo di Mezzo. Nonostante la Procura abbia chiesto la condanna ritenendo ancora incredibilmente sussistente l'aggravante mafiosa, il tribunale ha preso atto della sentenza della Cassazione emessa nel procedimento principale e ha definitivamente affermato che non è configurabile in alcun modo la fattispecie dell'associazione mafiosi così come l'aggravante contestata ai singoli reati". Per quanto quanto riguarda l'assoluzione di D'Ausilio, l'avvocato Clara Veneto, mette in luce che "dopo oltre dieci anni arriva l'assoluzione del Tribunale di Roma. È un epilogo del quale siamo soddisfatti, anche se questi dieci anni di sofferenze personali e familiari, di incarichi cui ha dovuto rinunciare, di spiegazioni non dovute che si è trovato costretto a fornire lasceranno tracce profonde nel vissuto del mio assistito. Ciò nonostante l'assoluzione restituisce fiducia e, ritengo, anche credibilità, alla giustizia".

ROMA

