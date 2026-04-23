Molotov contro caserma carabinieri, 5 misure per minori nel Milanese

MILANO, 23 APR - Hanno lanciato delle molotov contro la Stazione dei carabinieri di Vaprio D'Adda, a Milano, incendiando un'auto parcheggiata nei pressi. Per questi fatti, avvenuti la notte di Capodanno, sono state eseguite oggi misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e permanenza in comunità, nei confronti di cinque giovani. Per altri tre la posizione è al vaglio dell'Autorità giudiziaria. Il gruppo, formato da otto ragazzi, tutti minorenni, dopo aver preparato degli inneschi con benzina a un distributore, ha scagliato le molotov contro la Stazione dei Carabinieri di Vaprio d'Adda, causando danni alla struttura, fortunatamente lievi, grazie all'intervento dei militari in servizio quella notte che hanno prontamente domato le fiamme. In quella stessa notte tre dei minori avevano dato alle fiamme l'auto di un residente della zona, parcheggiata lungo la strada. Per agevolare l'innesco, avrebbero cosparso all'interno dell'abitacolo del combustibile. I carabinieri, coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, si sono avvalsi di metodologie d'indagine sia tecniche che tradizionali: sono state eseguite perquisizioni, acquisite sommarie informazioni, svolti servizi di osservazione, pedinamento e controllo. Sono infine stati acquisiti dati open source, esaminati i sistemi di videosorveglianza del territorio, incrociati con i dati di geolocalizzazione GPS e contenuti nei dispositivi sequestrati agli indagati. Nella stessa indagine, i carabinieri hanno raccolto prove a carico di un ulteriore minore (non destinatario di misura) ritenuto responsabile di aver colpito con diversi fendenti di arma bianca un cittadino straniero, causandogli lesioni.