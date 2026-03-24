Molisana uccisa in Lussemburgo, in appello confermate condanne a 30 anni

CAMPOBASSO, 24 MAR - Trent'anni confermati in appello per i due responsabili dell'omicidio di Sonia Di Pinto, la donna di 46 anni di Petacciato (Campobasso) uccisa in Lussemburgo durante una rapina nel ristorante dove lavorava. Era la notte di Pasqua del 2022. La madre Antonietta ha sempre ribadito che "gli assassini non meritano sconti" e che servirebbe l'ergastolo, ribadisce ora il dolore "per una giustizia insufficiente". I due giovani ritenuti responsabili della rapina sfociata poi in omicidio erano stati condannati in primo grado lo scorso 19 giugno in Lussemburgo. La donna fu strangolata e poi colpita alla testa con una pinza. Dopo l'omicidio i due, che hanno ammesso le loro responsabilità, andarono in una discoteca.