Molinari, rescindere con chi usa parole o simboli violenti, lo dico anche a noi

ROMA, 03 FEB - "Nessuno sta sfruttando la situazione" per misure sulla sicurezza "alle quali stiamo lavorando da mesi. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari intervenendo in Aula alla Camera nel dibattito dopo l'informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Torino. "Non può esserci giustificazione per i violenti - ha detto in un altro passaggio - bisogna rescindere questo cordone" a partire dai no Tav "coccolati e giustificati da partiti che stanno in Parlamento". "E' necessario che chi ha sempre coperto rescinda questo filo ma, lo dico anche alla mia parte - ha concluso guardando i banchi della maggioranza - anche tagliare ogni rapporto con chi con parole o simboli si riconnette a a ideologie violente".

ROMA

