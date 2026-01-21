Giornale di Brescia
Molinari (Lega), su Freni c'era l'intesa, FI l'ha messa in discussione

ROMA, 21 GEN - "Freni è un nome che noi abbiamo proposto. C'era un accordo di massima in Cdm. E' sottosegretario al Mef e ha le competenze per ricoprire quel ruolo, riteniamo che sia la persona adatta. FI ha messo un freno e se ne discuterà. Quella era una nomina che partiva già con un accordo di massima che Fi ieri ha messo in discussione. Noi continueremo a portare avanti quel nome". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari a Skytg24. "La Lega ha rinunciato ad altre nomine su altri enti", ha rimarcato. Alla domanda se anche l'eventuale sostituto di Freni debba rimanere in quota Lega, Molinari ha risposto: "Assolutamente sì".

ROMA

