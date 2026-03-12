Giornale di Brescia
Mojtaba Khamenei, lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso

TEHERAN, 12 MAR - Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso alla nazione dopo essere stato eletto Guida Suprema dell'Iran, ha lanciato un appello a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz. "La leva per bloccare lo Stretto di Hormuz deve essere assolutamente utilizzata", ha aggiunto Khamenei, in una fase della guerra in cui i Pasdaran stanno colpendo le navi cargo che sfidano il blocco.

TEHERAN

