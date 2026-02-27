Mogol in elicottero, Vigili del fuoco 'capacità di soccorso ininterrotta'

ROMA, 27 FEB - In riferimento all'utilizzo di un elicottero del Corpo per il trasporto di Mogol da Sanremo a Roma, i Vigili del fuoco precisano che "il dispositivo di soccorso nella regione Liguria operato dal reparto volo dei vigili del fuoco di Genova, anche nell'ambito della convenzione con il servizio sanitario 118, ha mantenuto piena e ininterrotta capacità di risposta sia riguardo il servizio di soccorso tecnico urgente che il servizio di soccorso sanitario integrato regionale con idoneo aeromobile attrezzato secondo standard". La partecipazione di Mogol alla celebrazione a Roma dell'87° anno di fondazione del Corpo nazionale, aggiungono "ha voluto valorizzare l'immagine del Corpo stesso, con un premio al merito consegnato al grande artista e come ringraziamento per il brano musicale che lo stesso ha voluto donare ai vigili del fuoco".