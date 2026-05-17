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Modi in Svezia, previsti incontri con i leader aziendali europei

GOTEBORG, 17 MAG - Il primo ministro dell'India Narendra Modi è appena atterrato a Göteborg, accompagnato dal ministro degli affari Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. Ad accoglierlo il primo ministro svedese Ulf Kristersson e la ministra degli Esteri Maria Malmer Stenegard. Modi e Jaishankar incontreranno leader aziendali europei per parlare di commercio, tecnologia, innovazione e capitale umano. All'incontro presenzia anche la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. La tappa svedese avviene durante la tournee europea del premier indiano che poi procederà verso Oslo dove sarà presente dal 18 al 19 maggio per partecipare al vertice tra l'India e i Paesi Nordici, anche esso con un forte focus sulle collaborazioni commerciali.

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