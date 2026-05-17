Modena, una donna lotta tra la vita e la morte, 3 feriti dimessi

MODENA, 17 MAG - Lotta ancora tra la vita e la morte una donna, tra i feriti di ieri a Modena. Si tratta della paziente di 55 anni ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito. Entrambi sono ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili. La donna, fa sapere l'Aou di Modena in un bollettino complessivo, presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e resta il pericolo di vita. Il marito, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, non più in immediato pericolo di vita. La Direzione Ospedaliera del Maggiore ha attivato immediatamente una equipe di psicologi a supporto dei familiari. Si trovano ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): una donna di 69 anni, giunta in codice 3, operata nelle scorse ore, grave ma stabile; una donna di 53 anni, arrivata in codice 3, sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni sono gravi. Per entrambe la prognosi resta riservata. Un uomo italiano di 59 anni, arrivato in codice 2, con trauma facciale, ha passato la notte in osservazione in Medicina d'Urgenza, per lui la prognosi è di 30 giorni. Sono stati invece tutti dimessi dal Pronto Soccorso del Policlinico di Modena i seguenti pazienti: donna di 22 anni con trauma cranico (10 giorni di prognosi), uomo di 30 anni con attacco di panico (2 giorni di prognosi) e uomo di 47 anni con ferita da taglio (7 giorni di prognosi).