Modena, l'investitore è un laureato in Economia

ROMA, 16 MAG - Si chiama ELkoudri Salim ed è laureato in Economia, a quanto si apprende, l'uomo che oggi a Modena al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. L'uomo, 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese. In base a quanto emerge sembra l'uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol.