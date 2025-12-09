Modella conferma il tentativo di estorsione a Berlusconi 'Rigato lo minacciava'

MONZA, 09 DIC - "Rigato lo minacciava": è quanto ha detto la modella russa Raissa Skorkina nella sua testimonianza in video collegamento dall'ambasciata italiana in Thailandia al processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi che vede imputata l'ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato in corso al Tribunale di Monza. Skorkina, considerata una delle "Olgettine" legate a Silvio Berlusconi, è stata chiamata a deporre sulla presunta richiesta estorsiva di un milione di euro che Rigato avrebbe avanzato all'ex premier. La teste, affiancata dal suo avvocato Mirko Palumbo, ha descritto i suoi trascorsi con Berlusconi, raccontando di averlo conosciuto nel 2005 a un concorso di bellezza a Porto Cervo da cui sarebbe scaturita una relazione durata quattro anni, nonostante entrambi fossero all'epoca sposati. "Lui era geloso e non voleva che io continuassi a lavorare e facessi carriera, quindi facevo la casalinga e lui si occupava delle mie necessità", ha dichiarato. In merito ai festini con le altre ragazze, la testimone ha affermato di non saperne nulla e di non esserci mai andata. "L'esame si è svolto presso l'ambasciata italiana con la massima trasparenza - ha detto all'ANSA l'avvocato Palumbo - la mia assistita ha ribadito le dichiarazioni già rese al pubblico ministero di Milano in fase di indagini, confermando l'esistenza di un tentativo di estorsione ai danni del dottor Berlusconi". Secondo il legale, questo tentativo sarebbe consistito nel "minacciare di rivolgersi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni pregiudizievoli (e peraltro prive di fondamento) qualora lo stesso Berlusconi non avesse provveduto, dapprima ad acquistare una casa, richiesta poi mutata in quella di un milione di euro in denaro". Rigato è accusata di avere tentato di estorcere i soldi, lamentando all'epoca, in un incontro del 2016 nella Villa di Arcore, i danni d'immagine subiti a causa del suo coinvolgimento nei processi e l'interruzione dei contributi economici che riceveva. Il processo riprenderà a marzo con i testimoni della difesa, tra i quali potrebbe esserci anche Karima El Mahroug, nota come Ruby.