Moda: Blazy debutta per Chanel alla settimana della moda

(ANSA-AFP) - PARIGI, 06 OTT - Lo stilista franco-belga Matthieu Blazy debutterà oggi in uno degli incarichi più ambiti del mondo della moda, quando farà uscire, per la prima volta, le sue modelle in passerella per Chanel. Il quarantunenne, nominato direttore creativo della maison lo scorso dicembre, svelerà la sua collezione Primavera/Estate 2026 alla Settimana della Moda di Parigi, in quello che sarà il momento clou della stagione, secondo l'Afp. Con l'incarico di far uscire Chanel dall'era del suo leggendario e compianto Karl Lagerfeld, Blazy, che ha lavorato con Bottega Veneta e Clavin Klein, dovrà percorrere un delicato cammino tra la modernizzazione di Chanel e il rispetto della sua tradizione. (ANSA-AFP).