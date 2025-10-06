Giornale di Brescia
Moda: Blazy debutta per Chanel alla settimana della moda

epa11857780 A model presents a creation from French-Belgium designer Matthieu Blazy for Chanel's Spring/Summer 2025 Haute Couture collection during Paris Fashion Week in Paris, France, 28 January 2025. EPA/Teresa Suarez
(ANSA-AFP) - PARIGI, 06 OTT - Lo stilista franco-belga Matthieu Blazy debutterà oggi in uno degli incarichi più ambiti del mondo della moda, quando farà uscire, per la prima volta, le sue modelle in passerella per Chanel. Il quarantunenne, nominato direttore creativo della maison lo scorso dicembre, svelerà la sua collezione Primavera/Estate 2026 alla Settimana della Moda di Parigi, in quello che sarà il momento clou della stagione, secondo l'Afp. Con l'incarico di far uscire Chanel dall'era del suo leggendario e compianto Karl Lagerfeld, Blazy, che ha lavorato con Bottega Veneta e Clavin Klein, dovrà percorrere un delicato cammino tra la modernizzazione di Chanel e il rispetto della sua tradizione. (ANSA-AFP).

