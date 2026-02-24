Moby Prince: nostromo petroliera Agip Abruzzo 'quella sera c'era nebbia'

LIVORNO, 24 FEB - "Eravamo in saletta a guardare la televisione e siccome io ero uno dei pochi che non fumava dissi a un marinaio di andare ad aprire due oblò per far circolare l'aria. Come il ragazzo aprì il primo oblò, mi disse: 'Nostromo fuori c'è la nebbia'. Così andai a controllare e delle luci di centro nave si vedeva appena appena il bagliore, cioè eravamo in mezzo alla nebbia. Non feci in tempo a arrivare a sedermi, non riuscii neanche che successe il patatrac". Così, audito oggi dalla Commissione d'inchiesta Moby Prince, il ricordo del nostromo della nave Agip Abruzzo, Vittorio Ruggiero, sul disastro navale nel porto di Livorno il 10 aprile 1991, che fece 140 vittime. "In men che non si dica - ha proseguito parlando alla Commissione - eravamo già fuori con le manichette per combattere contro le fiamme che si erano propagate. Eravamo già riusciti a domarle, poi ci fu un ritorno di fiamma che non siamo più riusciti a contenere". "Allora - ha proseguito - mi fu dato l'ordine di andare a prua per andare a salpare l'ancora. Andammo io, sicuramente venne con me il terzo ufficiale e due, tre persone per uscir fuori da quelle fiamme. Ma non toccammo niente perché ci fu contrordine di tornare indietro" e "prima che io arrivassi a poppa ci fu dato l'ordine di abbandonare la nave, le fiamme erano sotto l'aletta del comando del ponte". L'ex nostromo ha poi aggiunto che insieme agli altri marittimi andarono "alla scialuppa" di salvataggio, "c'eravamo tutti mancava solo il comandante", allora andarono a cercarlo ed "era alla cassaforte - ha spiegato - a prendere dei documenti, da mettere in una cartella. Io a un ragazzo dissi di prendere i libretti da una cassetta e li salvammo". Successivamente il nostromo ha ricordato di aver ammainato lui "la scialuppa con il personale a bordo", "io li raggiunsi dalla biscaglina", o biscaggina, "poi arrivammo ai rimorchiatori che ci presero a bordo".