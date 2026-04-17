Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mo: Schlein, questa tregua deve diventare un accordo di pace

AA

ROMA, 17 APR - "Questa tregua deve diventare un accordo di pace, questo è indispensabile. Queste guerre illegali volute da Trump e da Netanyahu devono finire. Uno dei valori più forti che emerge da questo bell'incontro tra tantissime forze socialiste, democratiche e progressiste del mondo è proprio la pace". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. "Ma la pace non soltanto nei rapporti internazionali, la pace anche per le persone, per le cittadine e i cittadini che oggi chiedono tranquillità. Le forze della destra nazionalista hanno per anni costruito il consenso e vinto elezioni fomentando le paure delle persone, le paure della diversità, le paure dei migranti, le paure. Oggi quello che è cambiato è che sono loro a fare paura e la gente vuole tranquillità, vuole pace, la pace rispetto a queste guerre illegali che devono finire, ma anche la tranquillità di sapere che puoi avere un salario dignitoso e riuscire a fare la spesa senza rimettere le cose sullo scaffale, o ancora la tranquillità di poterti curare se ti ammali nella sanità pubblica, o ancora la tranquillità di mandare tuo figlio a scuola sapendo che costruirà un futuro migliore del tuo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MoROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario