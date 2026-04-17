Mo: Schlein, questa tregua deve diventare un accordo di pace

ROMA, 17 APR - "Questa tregua deve diventare un accordo di pace, questo è indispensabile. Queste guerre illegali volute da Trump e da Netanyahu devono finire. Uno dei valori più forti che emerge da questo bell'incontro tra tantissime forze socialiste, democratiche e progressiste del mondo è proprio la pace". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. "Ma la pace non soltanto nei rapporti internazionali, la pace anche per le persone, per le cittadine e i cittadini che oggi chiedono tranquillità. Le forze della destra nazionalista hanno per anni costruito il consenso e vinto elezioni fomentando le paure delle persone, le paure della diversità, le paure dei migranti, le paure. Oggi quello che è cambiato è che sono loro a fare paura e la gente vuole tranquillità, vuole pace, la pace rispetto a queste guerre illegali che devono finire, ma anche la tranquillità di sapere che puoi avere un salario dignitoso e riuscire a fare la spesa senza rimettere le cose sullo scaffale, o ancora la tranquillità di poterti curare se ti ammali nella sanità pubblica, o ancora la tranquillità di mandare tuo figlio a scuola sapendo che costruirà un futuro migliore del tuo".