Mo: Conte, la passarella a Chigi non serve

ROMA, 13 MAR - "Il confronto col governo, lo scambio di informazione è necessario. E' doveroso da parte del governo tenerci aggiornati, anche se si parla di notizie ormai di facile accesso a tutti. Ma per lo scambio vero, istituzionale, la sede è il Parlamento. Lo ho detto anche a Meloni". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà, su Rai 3. "La passarella a Chigi a cosa serve? Oggi è ancora più compromessa per un problema di fondo: vengo a sottoscrivere la copertura politica e militare che hai fatto a favore di Netanyahu durante il genocidio? O che ritieni il Venezuela un'azione di legittima difesa o la tua incapacità di condannare gli attacchi in Iran?".