MiTur e Vie Francigene, al via 'La rete dei cammini verso Roma'

ROMA, 16 DIC - L'Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), con il sostegno del ministero del Turismo (MiTur), lancia 'La rete dei cammini verso Roma', un progetto di promozione nazionale che da dicembre 2025 a dicembre 2026 racconterà l'Italia dei cammini attraverso contenuti editoriali, attività sul territorio e un nuovo podcast dedicato al turismo lento. Il progetto - spiega una nota - prende il via con la pubblicazione di articoli inediti su Italia.it, dedicati ai principali temi che definiranno il futuro della mobilità dolce: turismo sostenibile, accessibile, culturale, enogastronomico, smart e destagionalizzato. L'obiettivo è proporre una narrazione contemporanea dei cammini che attraversano l'Italia, mettendo in evidenza buone pratiche, modelli virtuosi e nuove opportunità di viaggio lento e consapevole. Accanto ai contenuti editoriali, tra la primavera e l'autunno 2026 verranno realizzati quattro blogger tour che attraverseranno alcuni tra i cammini più rappresentativi d'Italia, legati idealmente alle antiche Vie Romee e capaci di raccontare la straordinaria varietà del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Dodici content creator, selezionati tramite una call pubblica, saranno coinvolti in un percorso di scoperta e narrazione che valorizzerà territori, comunità e culture locali attraverso reportage autentici e radicati. Il progetto si arricchisce del podcast 'Buon cammino Italia', realizzato da Aevf in collaborazione con Terre di Mezzo Editore. La serie, composta da dodici episodi della durata di venti-venticinque minuti, verrà pubblicata con cadenza settimanale per tre mesi e condurrà gli ascoltatori alla scoperta di quattro cammini particolarmente significativi: la Via Francigena, il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino Minerario di Santa Barbara e il Cammino di San Nilo. Il podcast è pensato per chi desidera scegliere il proprio itinerario con maggiore consapevolezza, per chi è già in cammino e cerca nuove prospettive e per chi vuole scoprire storie, voci e vite dell'Italia lontana dai circuiti turistici più battuti. I protagonisti delle puntate saranno esperti, camminatori e referenti dei territori, testimoni diretti della rinascita di molte aree interne. La produzione è affidata alle autrici Monica Nanetti, Sofia Nardacchione, Alice Facchini ed Erika Scafuro, figure di riferimento nel racconto di viaggio. L'ultimo tassello del progetto riguarda la formazione rivolta agli operatori culturali e appassionati di itinerari slow. Con 'La rete dei cammini verso Roma', Aevf e MiTur rafforzano una strategia nazionale dedicata alla promozione del turismo lento e sostenibile, che pone al centro territori, comunità, paesaggi e persone. Il progetto unisce informazione, creatività e partecipazione per raccontare la bellezza diffusa dell'Italia dei cammini - conclude la nota - e per accompagnare un pubblico sempre più ampio verso forme di viaggio consapevoli, accessibili e autentiche.

ROMA

